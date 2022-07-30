Готовность театра «Мастеровые» в Набережных Челнах достигла 90%

Строительство здания драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах завершено на 90%, работы выполняются по госпрограмме «Развитие культуры».

Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном субботнем совещании, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Участие в нем принял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего же в Татарстане возводятся восемь учреждений культуры. Работы по семи объектам, которые строятся в рамках национального проекта «Культура» (инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным), выполнены на 31%, отметил глава Минстроя РТ.

Ранее стало известно, что сдать театр «Мастеровые» планируется в конце августа, а уже 10 сентября зрители смогут увидеть первый спектакль на его сцене.

Как сообщал «Татар-информ», площадь четырехэтажного здания театра составит 25 тыс. кв. метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек. Траты на строительство превышают 1,8 млрд рублей.

Помимо административных и служебных помещений, в здании разместятся фотомастерская, студия звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детская комната, видеотека и архив.