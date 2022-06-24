Открытие театра Мастеровые в Челнах запланировано на 20 августа

Ремонт в здании русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах выполнен на 80%. Открытие запланировано на конец августа. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережные Челны Айрат Ганиев.

«В здании общей площадью более 13 тыс. квадратных метров на сегодняшний день выполняются работы по фасаду, инженерным коммуникациям. Дата планируемого завершения с открытием объекта — 20 августа», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что площадь четырехэтажного здания составит 25 тыс. квадратных метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек. Помимо административных и служебных помещений, театр включит фотомастерскую, студию звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детскую комнату, видеотеку и архив. Объем инвестиций составил более 1,8 млрд рублей.