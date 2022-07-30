Минстрой РТ: Татарстан перешагнул планку в 2 млн квадратных метров построенного жилья

Татарстан по жилищному строительству выполнил уже более 78% от годового плана. Республика перешагнула планку в 2 млн квадратных метров – 138,8 % к уровню прошлого года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ .

В этом году строители сдали почти 100 из 150 тыс. кв. метров в рамках программы социальной ипотеки, что в относительном выражении составляет 66%, сообщил министр. По его словам, на 87% выполнены годовые показатели по линии ИЖС – готовы 10 тыс. 374 дома. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 66%. Из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 83 дома общей площадью 608 тыс. квадратных метров.

Активными темпами продолжается строительство жилья для отдельных категорий граждан и возведение соцобъектов. Так, по трем школам, детскому саду и по совмещенному проекту школы с детским садом строительно-монтажные работы выполнены на 39%, по объектам здравоохранения – на 37%. Строятся также восемь учреждений культуры, готовность составляет 31%, сообщил Айзатуллин.

Кроме того, он сообщил о реализации других программ. В частности, реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 37%, рекультивация иловых полей – на 10%, рекультивация Самосыровского полигона – на 37,5%, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье – на 9%. По благоустройству общественных пространств готовность работ по 65 территориям составляет 36%, сообщает пресс-служба Президента РТ.