Новое здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах возведено наполовину

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Готовность здания русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных составляет 46%. На данный момент на объекте строятся перегородки, проводятся отделочные работы, устраиваются наружные и внутренние инженерные сети. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В общей сложности на строительной площадке работают 170 человек. Объект возводит челнинская компания. Будущее здание театра расположится на проспекте Чулман, рядом с Дворцом торжеств.

Площадь четырехэтажного здания составит 25 тыс. квадратных метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек.

Помимо административных и служебных помещений, театр включит фотомастерскую, студию звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детскую комнату, видеотеку и архив.

Открытие русского драматического театра «Мастеровые» планируется в 2022 году.