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Строительство
19 ноября 2021  07:46

Новое здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах возведено наполовину

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Новое здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах возведено наполовину
Фото: Управление информационной политики и&nbsp;по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью Набережных Челнов

Готовность здания русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных составляет 46%. На данный момент на объекте строятся перегородки, проводятся отделочные работы, устраиваются наружные и внутренние инженерные сети. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда. 

В общей сложности на строительной площадке работают 170 человек. Объект возводит челнинская компания. Будущее здание театра расположится на проспекте Чулман, рядом с Дворцом торжеств. 

Площадь четырехэтажного здания составит 25 тыс. квадратных метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек. 
Помимо административных и служебных помещений, театр включит фотомастерскую, студию звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детскую комнату, видеотеку и архив. 

Открытие русского драматического театра «Мастеровые» планируется в 2022 году.

#набережные челны #театр мастеровые
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