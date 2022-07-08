Первая премьера в новом здании челнинского театра «Мастеровые» состоится 10 сентября

Здание нового театра «Мастеровые» в Набережных Челнах на проспекте Чулман сдадут в эксплуатацию в конце августа, а первая премьера запланирована на 10 сентября. Об этом стало известно во время посещения строящегося здания главой Автограда Наилем Магдеевым, рассказали в пресс-службе мэрии.

Директор театра Армандо Диамантэ, говоря о сроках сдачи долгожданного объекта, уточнил, что здание откроется в конце августа. «Сезон будет очень насыщенным. Запланировано шесть премьер, такого в истории театра еще не было. Появилось несколько залов, а это новые возможности. Первая премьера приблизительно состоится 10 сентября, будет представлен спектакль „Обыкновенное чудо“», — анонсировал он.

Мэр напомнил, что благодаря усилиям властей земельный участок, где строится театр, был возвращен муниципальной собственности. «Знаете, в своем время мы вернули в муниципальную собственность земельный участок. Участки были выделены неправильно, здесь должен был быть жилой дом. И на месте „Адымнара“ не было бы школы, — отметил он. — Поэтому наша настойчивая работа во благо города дает свои результаты».

«Здание четырехэтажное, здесь будут два зала, есть оригинальные интерьерные решения. По сути, у нас появляется не просто театр, а театральный центр!» — добавил Магдеев. Позднее из оригинальных решений пресс-служба мэрии отдельно упомянула навесные мостики, купол с двумя ярусами люстр и бэби-театр.

Наиль Магдеев также заметил, что построить театр — это счастье для любого строителя и для любого мэра города: «Благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова появляется красавец-театр. Это большая радость для нашего города! Всё складывается Аллага шокер».

При посещении стройки Магдеев предложил пока ставить спектакли под открытым небом в парке «Прибрежный», когда позволяет погода. Театральный коллектив идею поддержал.