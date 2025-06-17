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Общество 17 июня 2025 21:31

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

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Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума ФС РФ сегодня во втором и третьем чтениях о защите русского языка, который предусматривает ограничение использования англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

«Надо делать все, чтобы защищать свой суверенитет, а это значит, защищать свои основы – язык, культуру, веру, историю, что мы с вами и делаем», – выразил уверенность Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения инициативы.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2023 года. Авторы инициативы хотели с ее помощью «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве».

В пояснительной записке к документу отмечалось, что в случае принятия новеллы окажется «невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.».

Речь идет в том числе о рекламных щитах и вывесках магазинов, информации о товарах и акциях. Они должны быть выполнены на русском языке. Допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.

В свою очередь в наименованиях новых жилых комплексов и объектов строительства застройщики должны будут использовать только кириллицу.

Действие новеллы не затронет фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Планируется, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Среди девяти его разработчиков – депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин, успевшая стать советником Президента РФ Елена Ямпольская и назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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#госдума рф #русский язык
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