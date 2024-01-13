Лингвист Ирина Ерофеева: Никакой опасности в англицизмах для русского языка нет

Проникновение англицизмов в русский язык не представляет для него никакой опасности. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ирина Ерофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Распространенность англицизмов в молодежном сленге лингвист объяснила как модой на сам английский язык, так и «экономическими и политическими событиями». «Раньше мы равнялись на Запад, на Америку. Естественно, огромное количество слов шло оттуда», — пояснила она.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего Ерофеева подчеркнула: «Не только я, но и специалисты по русскому языку даже более высокого уровня, профессора московских вузов, не видят в этом опасности. Это объективная ситуация, объективная реальность».

Вместе с тем позднее в ходе беседы, когда журналист опять заговорил о потенциальной опасности жаргонизмов, доктор филологических наук напомнила о существовании противоположного тренда — пуристического и переменчивости языковых мод.

«Конечно, мы должны бороться за чистоту языка. Мы с вами в нашем разговоре обходимся без этих слов. <…> Мы их знаем, понимаем. Но у нас с вами нет необходимости в этих словах. Это мода, а мода меняется», — заметила в связи с этим она.