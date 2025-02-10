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Общество 10 февраля 2025 11:04

Певцу SHAMAN разрешат оставить псевдоним после запрета англицизмов в России

Российским артистам Zivert, Anna Asti, Niletto, SHAMAN и другим не придется менять свои псевдонимы после принятия законопроекта о защите русского языка от иностранных слов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета ГД по культуре Ольгу Казакову.

«Об этом речи не идет. Товарный знак защищен в Гражданском кодексе. Авторы законопроекта имеют в виду вид деятельности. Например, нельзя будет иностранными словами обозначать аптеку, магазин, гостиницу, салон красоты и так далее. Люди должны идти по улице и по вывескам видеть и понимать, что здесь находится аптека, магазин цветов или иная сфера бытового обслуживания», – уточнила она.

При этом Казакова не исключила, что в будущем и товарные знаки будут использовать на русском языке.

«Я думаю, что постепенно и это придет в норму. Постепенно. Потому что наши люди, по сути, они вообще очень патриотичные. Просто это модно было, и все стали соревноваться в какой-то период и писать названия на иностранном языке», – заключила парламентарий.

#госдума рф
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