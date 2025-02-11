Госдума приняла в первом чтении закон о защите русского языка

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2023 года. Авторы инициативы надеются с ее помощью «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве».

Речь идет в том числе о рекламных щитах, вывесках магазинов, информации о товарах и акциях, наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. При этом требования не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в случае принятия новеллы окажется «невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.».

В свою очередь тексты в рекламе на русском языке и, при их наличии, на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

Запретить присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам позволит изменение, которое после принятия законопроекта будет внесено в Градостроительный кодекс РФ.

Помимо прочего, инициатива предполагает дополнительное регулирование языка СМИ. Речь идет об исключении из речи ведущих речевых и лексических ошибок.

«Законопроект важный. Государственный язык – основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», – замечал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной языковой политики к июню 2025 года.