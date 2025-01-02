Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка, который предусматривает ограничение использования англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве. Об этом заявил Председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке», — заверил спикер Госдумы.

Профильному Комитету ГД по культуре Володин поручил в приоритетном порядке подготовить документ к рассмотрению в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2023 года. Авторы инициативы надеются с ее помощью «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве».

Речь идет в том числе о рекламных щитах, вывесках магазинов, информации о товарах и акциях, наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. При этом требования не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной языковой политики к июню 2025 года.