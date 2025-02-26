Госдума поддержала самостоятельный выбор регионами модели МСУ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума РФ сегодня на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту о реформе местного самоуправления (МСУ), позволяющие сохранить двухуровневую систему муниципалитетов. Документ одобрен во втором чтении, сообщает РИА Новости.

В соответствии с поправками, после вступления новеллы в силу субъекты Федерации смогут сами выбрать, перейти им на одноуровневую систему местного самоуправления, сохранить двухуровневую (с сельскими и городскими поселениями) или организовать частичный переход на одноуровневую систему.

Согласно поправкам, в случае принятия новый закон начнет действовать через 90 дней после опубликования. При этом до 1 января 2027 года регионам надо будет принять законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Поправки были одобрены Комитетом Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку о праве регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления ко второму чтению законопроекта о реформе МСУ. До этого против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.