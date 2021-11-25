Госдума планирует рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов 16 декабря

Государственная Дума собирается рассмотреть законопроекты о введении в России обязательной проверки QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря.

Соответствующий проект постановления был опубликован в базе данных Госдумы накануне вечером. При этом еще вчерашним утром график работы нижней палаты российского парламента не включал рассмотрения этих законопроектов, отмечает «Интерфакс».

Ранее Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроекты о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, наличие противопоказаний к ней или перенесенную болезнь, в магазинах, кафе и на транспорте. Нижняя палата Федерального Собрания предварительно планировала рассмотреть их в декабре, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации против Covid-19. Сам он принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.