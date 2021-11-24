Госдума может рассмотреть в декабре законопроекты об обязательных QR-кодах

Законопроекты о введении обязательной проверки QR-кодов в общественных местах и транспорте могут быть рассмотрены депутатами Госдумы в декабре. Однако в предварительную повестку на следующий месяц они пока не включены, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«В предварительном плане законопроектной работы Госдумы на декабрь этого вопроса нет. Но это не говорит о том, что этот вопрос обязательно не рассмотрят в декабре», — цитирует его РИА Новости.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о единой системе QR-кодов, из которых следует, что россияне не смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли без предъявления сертификата о прививке или перенесенном заболевании. Либо они должны предоставить медотвод от вакцинации. Принять инициативу первоначально планировали в декабре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты Татарстана прокомментировали законопроекты о введении QR-кодов.