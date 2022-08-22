Госдепартамент США прокомментировал гибель дочери Дугина

Соединенные Штаты убеждены, что Россия проведет расследование убийства публицистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие против гражданских лиц, где бы оно ни происходило. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы однозначно осуждаем применение насилия в отношении гражданского населения вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве», — подчеркнул Прайс в ответ на просьбу прокомментировать гибель Дугиной.

При этом дипломат не стал напрямую отвечать на вопрос, уверена ли американская сторона в достоверности заявлений украинских властей о непричастности к произошедшему. «Всё, что я могу сказать на данном этапе — это то, что Украина отрицает какую-либо причастность», — сказал он и еще раз заверил в осуждении Штатами насилия против гражданских лиц.

Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее гибелью и наградил орденом Мужества посмертно.

Сегодня ФСБ заявило, что преступление подготовлено украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем уехала в Эстонию.