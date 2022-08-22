Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Журналистка Дарья Дугина, погибшая 20 августа, награждена посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ сегодня подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что Дугина отмечена за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, что Дарья Дугина — дочь философа и публициста Александра Дугина — погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Сегодня ФСБ сообщило, что преступление подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем сбежала из России в Эстонию.

Президент России ранее выразил соболезнования родным и близким погибшей журналистки.