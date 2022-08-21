Власти Украины заявили о непричастности к убийству Дарьи Дугиной

Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности украинских властей к взрыву автомобиля Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — цитирует слова политика украинское издание «Лига.нет».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что если причастность украинских властей к случившемуся подтвердится, будет нужно вести речь о «политике государственного терроризма» с их стороны.

Дарья Дугина погибла накануне при взрыве автомобиля, которым управляла. По версии следствия, убийство было заранее спланировано и носило заказной характер.