Еврокомиссия хочет запретить покупку российских алмазов и поставки батареек в РФ

Флаг Европы

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Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций Европейского Союза против России. Теперь странам — членам содружества предстоит обсудить пакет и принять его единогласным решением. Об этом со ссылкой на представителя комиссии сообщает РБК.

Новые рестрикции в том числе направлены на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны». «Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами по G7», — заметил собеседник издания.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что страны Евросоюза обсудят 12-й пакет санкций против России на этой неделе, хотя предложенные ограничительные меры еще могут измениться. В конце октября очередной пакет рестрикций оценивался в 5,3 млрд долларов.

Еврокомиссия намерена запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года, а затем поэтапно запретить импорт обработанных в третьих странах алмазов, происходящих из российского алмазного сырья, отмечало издание Politico.

Кроме того, предполагается ограничить закупки европейскими странами российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, труб и патрубков, чугуна и шпигелайзена (железно-марганцевого сплава).

Вместе с тем под запретом окажутся поставки в Россию произведенных в Евросоюзе литиевых батарей, термостатов, моторов и сервоприводов для беспилотных летательных аппаратов. Планируется также запретить экспорт в РФ станков и деталей к ним, которые могут использоваться для производства оружия.

Еврокомиссия также предложила странам ЕС усилить меры по поддержанию ценового потолка на российскую нефть (установлен на уровне 60 долларов за баррель). Участникам рынка придется по отдельности указывать стоимость страхования и фрахта, чтобы было сложнее замаскировать реальную стоимость нефти, покупаемой в России.