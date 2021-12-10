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Политика
10 декабря 2021  00:47

Госдеп: Байден на переговорах с Путиным не заключал сделок и не делал уступок

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным не заключал никаких сделок и не делал никаких уступок. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

«Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений», — подчеркнул представитель Госдепартамента, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Прайс уточнил, что на онлайн-саммите не велось переговоров о границах ни одной не представленной на нем страны. По его словам, беседа двух президентов не была «попыткой обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины».

Ранее британская газета Financial Times написала, что Байден сделал «значительную дипломатическую уступку» Путину. Дело в том, что Президент США рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза.

Руководство России будто бы рассчитывает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток. Вместе с тем сама архитектура НАТО исключает возможность предоставления подобных обещаний.

#Россия и США #россия и украина
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