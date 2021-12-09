Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Россией на основе взаимных уступок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности его страны к диалогу с Россией на основе взаимных уступок, если они не касаются фундаментальных вопросов. Свое видение ситуации дипломат раскрыл в интервью британскому телеканалу Sky News.

«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России», — подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем глава МИД Украины предупредил, что его страна не пойдет на компромисс в вопросах, имеющих для нее «фундаментальную важность», включая интеграцию в Европейский Союз и НАТО.

Министр обратил внимание на то, что предложения российской стороны должны быть «рациональными и законными», а требование отказа от самостоятельной внешней политики к таковым не относится, отмечает РБК.

Кроме того, Кулеба выразил надежду на то, что в случае ухудшении ситуации у границ Украины союзники окажут ей экономическую поддержку, а в случае необходимости — помогут усилить армию, замечает РИА Новости.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ и подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.