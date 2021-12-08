Американские СМИ: Путин надеялся получить от Байдена гарантии по НАТО

Президент России Владимир Путин во время переговоров хотел добиться от коллеги из США Джозефа Байдена гарантий, что НАТО не будет расширен на восток и Украина не станет членом альянса. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на сайт CNBC.

«Путин пришел на встречу, добиваясь гарантий от Байдена, что военный альянс НАТО никогда не расширится за счет Украины, которая давно стремилась к членству. Американцы и их союзники по НАТО заранее заявили, что запрос Путина был неудачным», — отмечается в сообщении.

Переговоры президентов состоялись накануне и продлились два часа. В ответ на заявление Байдена об «угрожающем» передвижении войск РФ на границе с Украиной Путин заметил, что не стоит перекладывать всю ответственность на Россию, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.