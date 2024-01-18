Госавтоинспекция РТ: «Впереди снова метели, не выезжайте на своих авто без крайней нужды»

В ближайшие три дня республику снова ждут снегопады и гололедица

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За три дня метелей на дорогах республики погибли 8 человек»

Татарстан победил в снежном сражении, но не во всей войне со стихией. В ближайшие три дня республику снова ждут снегопады и гололедица: метеорологи прогнозируют мокрый снег, автоинспекторы – тяжелую ситуацию на дорогах.

Свое выступление на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин начал с того, что зачитал штормовое предупреждение от метеорологов.

«Эта зима характеризована обильными осадками. В ближайшие дни, а именно в пятницу, субботу и воскресенье, ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости. Помимо этого, на дорогах ожидается гололедица. При ухудшении обстановки на дорогах республики будут вводиться ограничения», – сказал Айрат Самигуллин.

Полковник полиции рассказал, что в последние три дня из-за тяжелых погодных условий на дорогах республики погибли восемь человек. Он привел в пример несколько случаев.

«Пятнадцатого января в Аксубаевском районе РТ водитель "Лады" не учел метеорологическую обстановку, из-за неопытности выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате два человека погибли и один получил ранение. В тот же день в Алексеевском районе РТ водитель Hyundai по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, а потом с другим автомобилем KIA. Один человек погиб и двое пострадали», – рассказал он.

Айрат Самигуллин напомнил, что личный состав Госавтоинспекции Татарстана работает в усиленном режиме уже с 15 января Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вытаскивали автомобилистов из снежной западни, обогревали, кормили»

В дни разгула стихии на дорогах республики образовывались заторы, часть из них была последствиями ДТП, отметил Айрат Самигуллин.

«На автодороге М7 произошли несколько ДТП, в одном из которых участниками стали сразу десять автомобилей. В результате один водитель получил травмы, а движение в течение часа на этом участке было ограничено. Нашим сотрудникам удалось оперативно восстановить движение», – дополнил замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Айрат Самигуллин напомнил, что личный состав Госавтоинспекции Татарстана работает в усиленном режиме уже с 15 января. По его словам, за прошедшие три дня из снежного плена удалось вызволить не один десяток человек.

«Мы оказывали всевозможную помощь участникам дорожного движения. При помощи спецтехники сотрудники вызволяли из снежного плена застрявших автомобилистов, обогревали водителей и пассажиров в патрульном автомобиле. Также при поддержке Правительства Татарстана отдавали нуждающимся сухпайки. В период с 15 по 17 января водителям было передано более 300 наборов сухпайков. А сотрудники республиканского МЧС подвозили застрявшим автомобилистам топливо. Находясь в снежном заторе, они могли не только заправить свой автомобиль, но и поесть», – сказал он.

Заместитель начальника республиканской Госавтоинспекции обратился к татарстанцам – он попросил быть предельно внимательными и осторожными всех участников движения в ближайшие дни. А также отказаться от каких-либо выездов на своих автомобилях без крайней необходимости.

Всех участников движения просят быть предельно внимательными и осторожными в ближайшие дни Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поможем всем попавшим в беду из-за непогоды»

Айрат Самигуллин объяснил татарстанским водителям, что обратиться к сотрудникам ГИБДД на дороге можно не только в случае ДТП, но и по любым другим вопросам. Всем, кто попал или попадет в беду на дороге в непогоду, будет оказана помощь.

«Любой участник дорожного движения, попавший в затруднительную ситуацию, которому нужна помощь, всегда может обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции РТ по номерам (843) 5-333-888 и 112. Если ваша ситуация связана с транспортными проблемами, можно обратиться по номеру Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ: (843) 291-91-91», – сказал Айрат Самигуллин.

«Татар-информ» приводил слова начальника Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергея Захарова о том, что в следующие три дня Татарстан снова подвергнется атаке непогоды.

«Девятнадцатого числа нас ждет ночь без существенных осадков, утром и днем снег, местами метель; 20-го числа – сильный мокрый снег до 17 мм, ветер 20 метров в секунду; 21-го числа – ночью сильный мокрый снег, метель, днем небольшой снег. С 19-го до 21-го ожидается порядка 60% осадков от месячной нормы», – сообщил Сергей Захаров.

В надвигающиеся снегопады стоит воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Айрат Самигуллин еще раз попросил жителей Татарстана в надвигающиеся снегопады воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости. Он с сожалением отметил, что этот год начался нерадостно, количество погибших в ДТП на дорогах республики в сравнении с прошлым годом выросло.

«С начала года на дорогах пострадали 155 жителей республики. Погибли 17 человек. Это на четыре человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Призываю всех участников движения быть максимально аккуратными на дорогах», – подытожил он.