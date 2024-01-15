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Происшествия 15 января 2024 14:28

На трассе в Татарстане столкнулись три легковушки, два человека погибли

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Как стало известно «Татар-информу», сегодня в районе одиннадцати часов на трассе в Аксубаевском районе вблизи села Новое Ибрайкино произошло смертельное ДТП.

На заснеженной трассе столкнулись «Лада» 10-й модели, BMW и Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека. Еще одного участника аварии увезли медики скорой помощи.

В свою очередь в местных Telegram-каналах водители сообщают, что движение на данном участке парализовано.

В Госавтоинспекции указали, что в результате ДТП погиб 47-летний водитель «Лада» и 55-летний пассажир.

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