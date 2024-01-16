Девушка-пассажирка погибла в массовой аварии в Алексеевском районе РТ

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельное ДТП произошло вчера на 15-м км автодороги Алексеевск-Билярск.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 20-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и легковым автомобилем KIA.

В результате 20-летняя пассажирка Hyundai погибла на месте. Водитель Hyundai, а также водитель и пассажир автомобиля KIA пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.