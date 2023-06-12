«Горжусь тем, что я гражданин России»: Фазлеева вручила паспорта РФ юным татарстанцам

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вручила российские паспорта татарстанцам, достигшим 14 лет. Торжественное мероприятие состоялось во время всероссийской акции Парад дружбы, которая прошла в День России на площади Первого Мая в Казани.

«Мне выпала почетная миссия – вручить паспорта гражданина Российской Федерации юным татарстанцам. Мы все, присутствующие на празднике, искренне поздравляем вас с этим значимым событием в жизни каждого человека», – сказала Фазлеева.

Ученик школы N135 Вадим Куликов, получивший паспорт гражданина России, признался, что его «переполняют радостные эмоции».

«Меня это восхищает. Теперь я чувствую себя взрослым, могу брать на себя ответственность. Горжусь тем, что я гражданин России», – сказал школьник.

Вместе с паспортом каждый татарстанец на празднике получил значок «Движения первых».

Напомним, в Параде дружбы сегодня приняли участие активисты молодежных объединений порядка 30 различных национальностей. Они прошли с народными танцами и песнями от Башни Сююмбике до площади Первого мая.

С Днем России татарстанцев сегодня поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Также он опубликовал видео на тему праздника. Кроме того, свои поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.