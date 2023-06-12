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«Горжусь тем, что я гражданин России»: Фазлеева вручила паспорта РФ юным татарстанцам
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вручила российские паспорта татарстанцам, достигшим 14 лет. Торжественное мероприятие состоялось во время всероссийской акции Парад дружбы, которая прошла в День России на площади Первого Мая в Казани.
«Мне выпала почетная миссия – вручить паспорта гражданина Российской Федерации юным татарстанцам. Мы все, присутствующие на празднике, искренне поздравляем вас с этим значимым событием в жизни каждого человека», – сказала Фазлеева.
Ученик школы N135 Вадим Куликов, получивший паспорт гражданина России, признался, что его «переполняют радостные эмоции».
«Меня это восхищает. Теперь я чувствую себя взрослым, могу брать на себя ответственность. Горжусь тем, что я гражданин России», – сказал школьник.
Вместе с паспортом каждый татарстанец на празднике получил значок «Движения первых».
Напомним, в Параде дружбы сегодня приняли участие активисты молодежных объединений порядка 30 различных национальностей. Они прошли с народными танцами и песнями от Башни Сююмбике до площади Первого мая.
С Днем России татарстанцев сегодня поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Также он опубликовал видео на тему праздника. Кроме того, свои поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.
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