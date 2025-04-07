Горячая каша и глаза, которые не забыть: Магдеев рассказал о поездке в Лисичанск

В минувшие выходные мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вновь побывал с рабочей поездкой в Лисичанске – городе Луганской Народной Республики, где уже почти три года работает команда челнинских волонтеров. Их миссия – помогать тем, кто оказался в зоне боевых действий. И эта помощь, выразил уверенность мэр, не просто гуманитарная. Это настоящее служение.

«Мы были там год назад. Посмотрели, как работает наша волонтерская группа под руководством Рустама Гатина. Это было очень важное, богоугодное дело, – рассказал Наиль Магдеев. – При поддержке исполкома и лично Фарида Шавкатовича (Салахова – руководителя исполкома – прим. Т-и), который занимался обеспечением техники, запчастей, полевых кухонь, мы смогли наладить бесперебойную помощь. Более того, нашим волонтерам платили зарплату – хорошую зарплату, ведь они трудились в тяжелейших условиях».

По словам мэра, челнинская команда кормила ежедневно 5 тыс. человек – женщин, детей, пожилых людей. Это были люди, оставшиеся без дома, без воды, без отопления, люди, у которых война отняла все. И каждый день, несмотря на обстрелы, морозы, нехватку всего, из полевых кухонь раздавалась горячая гречневая каша с тушенкой.

«Я помню, как зимой в прошлую поездку стоял и смотрел, как в десяти точках наши ребята раздавали еду. Люди выстраивались в очередь за тарелкой каши. И в их глазах... – мэр замолчал, подбирая слова. – Это то, что невозможно забыть. Такие глаза я видел только в кино, в фильмах о войне. Наши советские солдаты в разрушенной Европе делились последним с мирным населением. И вот, XXI век – и та же самая сцена, только теперь это Лисичанск».

Сегодня обстановка в городе стала спокойнее. Восстанавливаются разрушенные котельные, мосты, водозаборы. Работают специалисты «Челныводоканала», налаживается общественный транспорт, возвращаются жители. Гуманитарная миссия по обеспечению едой завершена – теперь помощь приобрела другой характер.

«Мирная жизнь возвращается, хотя город все еще подвергается ракетным обстрелам. Но люди живут, обустраивают быт. И мы продолжаем помогать», – заверил Магдеев.

Лисичанск стал подшефным городом Татарстана по решению Правительства РФ. Это значит, что помощь будет системной. И челнинцы, убежден мэр, показали пример всем.

«Я не знаю других таких примеров. Это был добровольный поступок наших ребят, наших волонтеров. Они сделали это по зову сердца», – подчеркнул он.

Наиль Магдеев поблагодарил всех, кто участвовал в этой непростой миссии – Рустама Гатина, Фарида Салахова, Бориса Мешалкина, – по именам, не забыв никого.

«Это настоящая работа на победу. Мир начинается с тарелки горячей каши. И с человеческой доброты», – заключил мэр.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.