В Лисичанске завершили проект «Полевая кухня»

В Лисичанске завершен проект «Полевая кухня», но ему на смену пришли привычные магазины и кафе.

Как сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, проект «Полевая кухня» с 2022 года обеспечивал горячим питанием самых незащищенных жителей Лисичанска — тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. За время работы было приготовлено и передано нуждающимся свыше 4 млн порций пищи.

Но ситуация в городе уже не требует оказания помощи в подобном формате, город постепенно возвращается к обычной жизни. Как отметил прибывший в Лисичанск с гуманитарным конвоем мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, здесь уже работают магазины, МФЦ, люди получают пенсии, появляются рабочие места.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, подчеркнул, что проект работал даже в самые тяжелые для Лисичанска периоды.

«Несмотря на постоянную угрозу со стороны вражеских БПЛА, ребята не прекращали свою деятельность. Горячее питание ежедневно получали нуждающиеся жители. Кроме того, наши аварийные бригады и водители водовозов, работающие в Лисичанске, также питались на этой кухне. Поддержка из Набережных Челнов сыграла ключевую роль в устойчивости проекта», – отметил Аглиуллин.

Фото аппарата вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина