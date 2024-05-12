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Голикова предупредила об уменьшении числа женщин репродуктивного возраста в РФ
В России будет уменьшаться число женщин репродуктивного возраста. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера Правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20–29 лет начнут прирастать после 2028 года», — констатировала кандидат на пост вице-премьера.
В связи с этим она обратила внимание на необходимость выработать адекватные меры поддержки семей, чтобы переломить существующие репродуктивные установки по рождению первых детей в более позднем возрасте.
Голикова напомнила, что Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му, а также обеспечить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.
Суммарный коэффициент рождаемости за 2023 год оценивается в 1,41. По словам кандидата на пост зампреда Правительства, в прошлом году удалось остановить снижение рождаемости по первым детям. Впрочем, наблюдается снижение рождаемости на 4,5% по вторым детям на фоне ее роста на 3,6% по третьим детям, уточнила она.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Росстат зарегистрировал минимальный коэффициент рождаемости в стране (ниже уровня в 1,41 он был только в 2007 году). Стоит отметить, что в Татарстане по итогам января-февраля текущего года уменьшилась рождаемость.
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