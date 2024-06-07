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Экономика 7 июня 2024 13:40

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Фото: cbr.ru

Совет директоров Банка России сегодня, 7 июня, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На данный момент темпы прироста цен перестали снижаться и остаются около значений I квартала 2024 года. При этом «рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», отмечают в ЦБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Банке России не исключили, что ставка все-таки будет повышена на следующем заседании совета директоров.

Однако для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем предполагалось в апреле, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Upd. (13.47): Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря прошлого, 2023 года, когда Центробанк увеличил ее с 15% до 16%. В апреле Президент РФ Владимир Путин заявил, что регулятор держит ключевую ставку на таком уровне из-за угрозы инфляции.

По данным ЦБ, базовая инфляция с поправкой на сезонность в апреле выросла до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года (впрочем, вклад в рост цен в апреле и мае вносили и разовые факторы). Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, увеличилась до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

«Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли. Ценовые ожидания предприятий не изменились. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — констатировали в Банке России.

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#банк россии #центробанк #ключевая ставка
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