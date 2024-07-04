В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле до 17-18%

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Совет директоров Банка России в июле, скорее всего, будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17-18% годовых. Об этом заявил заместитель руководителя регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения [ключевой ставки] до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании», — отметил зампред Центробанка.

«Потребуется ли их (варианты повышения ключевой ставки — прим. Т-и) расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил при этом Заботкин.

Ранее регулятор предупредил, что на очередном заседании совета директоров 26 июля может существенно повысить ключевую ставку. Это должно произойти при реализации «альтернативного сценария», который предполагает дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.

Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря прошлого 2023 года, когда Банк России увеличил ее с 15% до 16%