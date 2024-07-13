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Картошка и огурцы в Татарстане подорожали сильнее всего в июле
За период с 1 по 8 июля в Татарстане картофель подорожал почти на 6% или с 46 до 48,7 рублей за кг. Еще стали на 6% дороже свежие огурцы (112,87 рубля). Также значительно дороже в сравнении с другими продуктами стала белокочанная капуста (+5,44% или до 41,14 рубля), свидетельствуют данные Татарстанстата.
А вот помидоры, наоборот, подешевели до 159 рублей за кг (-3,25%). Еще на 1,26% стали дешевле консервы мясные для детского питания (1037,56 рубля за «кило») и на 1,46% опустилось в цене печенье (214 рублей за 1 кг).
При этом большая часть других потребительских товаров в цене не изменились.
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