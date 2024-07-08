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Татарстан вошел в топ-5 регионов ПФО по стоимости продовольственной корзины
В мае Татарстан занял пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости продовольственной корзины. Цена фиксированного набора товаров и услуг в республике составила 19 270,33 рубля. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ, подготовленном Татарстанстатом.
Меньше всего продовольственная корзина в мае стоила в Мордовии — 18 849,77 рубля. На втором месте оказалась Пензенская область — 19 069,56 рубля, на третьем — Чувашия — 19 080,64. Менее чем на один рубль опередила РТ Саратовская область, где набор товаров и услуг обойдется в 19 269,71 рубля.
Средняя стоимость фиксированного набора в ПФО составила 19 894,97 рубля, а по России — 22 145,59 рубля.
При этом с декабря 2023 года продовольственная корзина в Татарстане выросла в цене на 3,2%, с апреля 2024-го — на 0,9%.
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