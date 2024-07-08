Татарстан вошел в топ-5 регионов ПФО по стоимости продовольственной корзины

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В мае Татарстан занял пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости продовольственной корзины. Цена фиксированного набора товаров и услуг в республике составила 19 270,33 рубля. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ, подготовленном Татарстанстатом.

Меньше всего продовольственная корзина в мае стоила в Мордовии — 18 849,77 рубля. На втором месте оказалась Пензенская область — 19 069,56 рубля, на третьем — Чувашия — 19 080,64. Менее чем на один рубль опередила РТ Саратовская область, где набор товаров и услуг обойдется в 19 269,71 рубля.

Средняя стоимость фиксированного набора в ПФО составила 19 894,97 рубля, а по России — 22 145,59 рубля.

При этом с декабря 2023 года продовольственная корзина в Татарстане выросла в цене на 3,2%, с апреля 2024-го — на 0,9%.

Татарстанстат сообщает, что этот показатель используется для сопоставления покупательской способности населения в регионах. Он исчисляется на основе единых объемов потребления, а также средних цен по России и ее субъектам. В набор входят более 80 позиций товаров и услуг. Благодаря вычислениям аналитики могут в определенной мере охарактеризовать уровень материального благосостояния россиян.