«Глубоко скорбим»: депутаты Татарстана выразили соболезнования народу Турции

Депутаты татарстанского парламента Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин и Римма Ратникова побывали в Генеральном консульстве Турецкой Республики в Казани, где по поручению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина оставили запись в книге соболезнований от имени депутатского корпуса по случаю землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

«С болью в сердцах узнали о мощнейших землетрясениях в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, — написали парламентарии в книге соболезнований. — Мы вместе с братским народом Турции глубоко скорбим о тысячах погибших и десятках тысяч пострадавших в результате этой страшной стихии. Просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин отметил, что татарстанцы, как и все россияне, будут оказывать народу Турции всестороннюю помощь и поддержку.

«Наши народы связаны исторически. В эти трагические дни еще ярче проявляются наши прочные связи и братские отношения», — сказал он.

По словам депутата Госсовета РТ Риммы Ратниковой, по всей республике организованы пункты сбора помощи пострадавшим в Турции. «К сожалению, никто не застрахован от природных бедствий, поэтому наш человеческий долг — помогать друг-другу в беде», — отметила она.

Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан выразил признательность парламенту Татарстана за поддержку в эти трудные для турецкого народа дни. «Сегодня мы чувствуем, что все руководство и народ Татарстана вместе с нами, искреннее спасибо, — сказал он парламентариям. — Мы уверены, что вместе преодолеем страшные последствия катастрофы».

Землетрясение произошло в центральной части Турции в 4.17. Кроме того, стихийное бедствие затронуло и Сирию. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам обеих стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.