Главы сельских поселений Новошешминского района поддержали бойцов СВО

Главы сельских поселений Новошешминского района Татарстана Дмитрий Никитин (Петропавловское), Владимир Захаров (Краснооктябрьское) и Анатолий Савельев проделали путь длиной более 2 тыс. километров, чтобы доставить помощь бойцам, действующим на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Эти посылки – не просто вещи, но и свидетельство поддержки со стороны земляков. Термобелье, медикаменты, домашняя выпечка, письма от школьников – все это напоминает бойцам, что их ценят и ждут дома.

Одним из значимых моментов поездки стала встреча с Александром Хорьковым, главой Екатерининского сельского поселения. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на передовую. Рядом с ним была его супруга Марина, которая не только поддерживает мужа, но и активно помогает бойцам в качестве волонтера.

«Спасибо каждому, кто не остался в стороне», – поблагодарили бойцы за поддержку.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.