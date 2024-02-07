Главы лично отчитаются Минниханову: как Геллер раскручивает маховик торгов для бизнеса

Выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2023 года превысила 210 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продавцы на РМЦ покорили новую высоту

Выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2023 года превысила 210 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Агентстве по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ), которое управляет электронными площадками биржевой торговли федерального уровня.

Это новый рекорд – по итогам 2022-го, напомним, оборот резидентов РМЦ взлетал до 193 млрд рублей. То есть за год показатель вырос примерно на 8,6%.

Интересно, что итоговая сумма идеально попадает и даже чуть превышает план – прогноз Минэкономики РТ, который ранее ставил перед РМЦ именно такую планку (210 млрд рублей). Достижение тем более приятно, что в течение прошлого года суммарные результаты площадок РМЦ все время отставали от показателей аналогичных периодов 2022 года. «Татар-информ» ранее подводил итоги за первый квартал, первое полугодие и за 9 месяцев 2023-го. И тогда казалось, что догнать, а уж тем более перегнать прошлогодний рекорд не выйдет.

Но это только казалось.

РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для привлечения к электронным закупкам, главным образом представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) из Татарстана.

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли с общим доменным именем Zakazrf.ru. Он объединяет федеральные площадки для бюджетных закупок по ФЗ-44, коммерческих торгов по ФЗ-223, площадку по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru.

Доходы как у КАМАЗа или «Нижнекамскнефтехима»

С чем сравнить свежий финансовый результат резидентов РМЦ? К примеру, с годовой выручкой КАМАЗа – по предварительным данным, за 2023-й она может составить чуть менее 300 млрд рублей. Или с выручкой «Нижнекамскнефтехима» – 159,4 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года (итоги за год будут озвучены позднее). Также это больше, чем оборот всех организаций, осуществляющих, например, в Татарстане деятельность по операциям с недвижимым имуществом (по итогам 11 месяцев 2023 года – около 160 млрд рублей).

«Даже если люди работают с маржой в 5%, они уже получили огромную прибыль, и эти миллиарды рублей они понесут в наши парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы. Таким образом, экономика Татарстана получает вторичный оборот капитала», – описывал ранее преимущества от деятельности РМЦ глава АГЗ РТ Яков Геллер.

Яков Геллер, в своей статистике РМЦ учитывает количество только тех продавцов, «кто реально победил в торгах, сделал поставку и получил выручку» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Интересно, что количество продавцов из республики, получивших выручку на ресурсах РМЦ, за год выросло не существенно – до более 4,5 тыс. Кстати, это еще одно попадание в яблочко, то есть в план, поставленный перед АГЗ РТ Минэкономики Татарстана. За 2022-й, для примера, число продавцов лишь немногим не дотянуло до 4,4 тыс. Арифметическая разница между двумя цифрами – всего 139 предпринимателей.

При этом в Казани, где сосредоточено основное количество продавцов, их число выросло и вовсе символически – с 2499 до 2550. А вот в остальных районах Татарстана – более существенно, с 1880 до 1996. Как объяснил «Татар-информу» глава АГЗ РТ Яков Геллер, в своей статистике РМЦ учитывает количество только тех продавцов, «кто реально победил в торгах, сделал поставку и получил выручку».

«Участников торгов, конечно, кратно больше. Но в отличие от статистики про селлеров мы указываем не тех, кто выставил продукцию на прилавок, а тех, кто реально продал товар и получил выручку. Это как бухгалтерская отчетность. Этакий счет на табло», – отметил Геллер.

На своем сайте РМЦ показывает фирмы, «которые получили наибольшую выручку – в пример тем, кто учится не только участвовать, но и побеждать в торгах и поставлять продукцию».

«Наш отчет – это только цифры на табло, остальное – работа главы»

Основной вклад в общую копилку, естественно, внесла Казань – выручка продавцов здесь выросла на 8,3%, до 174,1 млрд рублей (по итогам 2022-го, напомним, результат вышел тоже солидный – 160,6 млрд рублей). Для сравнения: продавцы остальных 43 муниципальных районов Татарстана, а также Набережных Челнов наторговали за год на 36 млрд рублей, что, правда, на 10% больше, чем годом ранее (32,8 млрд рублей).

Львиную часть этой суммы – более 19 млрд рублей сформировали всего трое – Набережные Челны, а также Сабинский и Зеленодольский районы.

Вообще выручку в объеме более 1 млрд рублей получили продавцы лишь еще шести районов: Балтасинского, Бугульминского, Елабужского, Нижнекамского, Тукаевского и Чистопольского. То есть за пределами топ-10 такие вершины пока никому не покорились.

Отметим, что на эти же районы приходится и львиная часть продавцов (без учета Казани) – 1050, то есть более половины всего их «районного» количества.

Стоит отметить, что и в топ-10, и в остальном списке районы за год сработали с разной динамикой. Выросла выручка в 23 муниципалитетах (без учета Казани), в некоторых – кратно.

В числе передовиков – Зеленодольский (он прибавил на 417%), Спасский (плюс 374%) и Аксубаевский (плюс 211%) районы. В Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Тетюшском районах выручка выросла в два-три раза. Правда, в абсолютных цифрах, конечно, итоговые результаты этих муниципалитетов вряд ли сильно воодушевят, но курочка клюет по зернышку.

В числе аутсайдеров по динамике – Актанышский район, в котором продавцы, число которых сократилось всего на 4 единицы (с 34 до 30), снизили выручку с более чем 2 млрд – до 100 млн рублей! Также из группы районов, в которых обороты превышали 1 млрд рублей, выбыли Апастовский, Арский и, что особенно печально, Лаишевский.

Кратно сократилась выручка продавцов в Муслюмовском, Сармановском и Ютазинском районах – и это при том, что они и так в лидерах по этому показателю никогда не ходили. При этом лишь в Сармановском продавцов стало сильно меньше – 21 вместо 34, а вот в некоторых из «отставших» число МСП, заработавших на торгах, даже выросло.

«Мы не устаем повторять, что все дело в отношении главы конкретного района к заботам малого и среднего бизнеса на вверенной ему территории. Чем больше людей на их территориях получит доступ к торгам, тем больше денег они заработают. Чем больше будет заказов, особенно со стороны бюджетных организаций, которые также в руках муниципальных властей, тем больше будут и суммы выручки, которая распределяется на максимально возможное число предпринимателей. Наш отчет – это только цифры на табло, а все остальное – текущая работа лично главы и руководителей района, их заинтересованности», – говорит Яков Геллер.

«В прошлом году нам удалось «приоткрыть» два новых рынка для МСБ»

Основной объем выручки, как обычно, пришелся на бюджетные закупки по пресловутому ФЗ-44 – более 166 млрд рублей (годом ранее – на 6 млрд меньше), из которых 143 млрд получили продавцы в одной только Казани.

В то же время, по словам Якова Геллера, в прошлом году «удалось «приоткрыть» два новых рынка для поставщиков – субъектов МСБ Татарстана. Первый – рынок заказов для таких предпринимателей в рамках ФЗ-223, то есть со стороны так называемых регулируемых заказчиков, имеющих в уставном капитале долю государства свыше 50%.

«Был доведен жесткий план до таких предприятий в республике, а также территориально – до муниципалитетов. Выполнение плана весь год находилось под постоянным контролем Минэкономики Татарстана, и даже Рустам Нургалиевич Минниханов на своих совещаниях в числе других вопросов всегда заслушивал информацию о выполнении этого плана», – рассказал Геллер.

Все без исключения муниципальные районы Татарстана план по заказам регулируемых предприятий выполнили Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, все без исключения муниципальные районы Татарстана план по заказам регулируемых предприятий выполнили. А Казань, Набережные Челны, Зеленодольский и еще более десяти районов – перевыполнили!

«В итоге взамен закрытой системы закупок и так называемых устойчивых пар в республике возник равнодоступный рынок поставок по результатам анонимных электронных торгов. Это позволило МСП Татарстана получить новый рынок сбыта и дополнительные доходы», – подчеркнул глава АГЗ РТ.

Цифры от РМЦ еще более красноречивы. Так, выручка, полученная республиканскими продавцами на площадке 223etp.zakazrf.ru, за год выросла на 10 млрд рублей – с 30 до 40 млрд рублей! Главным образом, в Казани – с 19 до 29 млрд рублей (остальные районы на этом ресурсе прибавили пока скромнее – в сумме всего около 340 млн рублей).

Второй рынок, «пока что тоже именно “приоткрытый”», отметил Геллер, – это закупки продукции, необходимой для выполнения заключенных заказов. Их еще называют закупками второй руки.

Ранее глава АГЗ РТ объяснял «Татар-информу», что эти торги касаются, например, такой ситуации: «Допустим, какая-то организация выигрывает сейчас контракт на строительство в Татарстане школы. А теперь внимание – вопрос: а где она будет покупать кирпич, трубу, цемент, шифер, рубероид, краску?»

«Спасибо Департаменту питания города Казани за помощь в создании этого рынка и – на их примере – за распространение методологии еще на 20 из 30 поставщиков горячего питания в республике. Все это вкупе и позволило увеличить выручку республиканских продавцов на ресурсах РМЦ в 2023 году», – заявил Яков Геллер.

«Мы надеемся на выполнение поставленного рубежа»

Добавим, что за 2023 год также выросло и количество республиканских продавцов (с 350 до 447), и полученная ими через ресурсы РМЦ выручка, но от заказчиков не из Татарстана. На общем фоне сумма, конечно, пока что выглядит более чем скромно – чуть меньше 9 млрд рублей, но ведь годом ранее она была в три раза меньше. Так что колесо раскручивается.

Правда, более 8,1 млрд рублей из этой суммы получили продавцы из Казани (годом ранее – менее 2,5 млрд рублей), а вот остальные районы в сумме сработали с небольшим минусом. Важно отметить, что такой возможностью вообще не воспользовались (или не смогли воспользоваться) продавцы из 11 районов.

«Нам приятно, что РМЦ как инструмент информирования, обучения и содействия позволяет республиканским поставщикам получать доходы от поставок продукции в другие регионы и привозить в республику выручку. Собственно, это одна из задач РМЦ, и мы продолжим работать в этом направлении», – отметил по этому поводу Яков Геллер.

По ранее озвученному прогнозу Минэкономики РТ, в 2024 году количество продавцов республики, получивших выручку на ресурсах РМЦ, должно вырасти до 4,6 тыс., а их выручка – до 215 млрд рублей. Перед муниципалитетами по-прежнему стоит задача наращивать закупки по ФЗ-223 и вовлекать все больше и больше людей в эту деятельность.

Яков Геллер надеется на выполнение «поставленного рубежа».

«Если в прошлом году в центре внимания находилось выполнение плана по заказам, то в этом году не меньшее внимание будет уделяться получению выручки субъектами МСП. В сценарий отчета глав районов перед Раисом республики уже включен постоянный пункт о выручке. Агентство планирует открытие еще одного рынка для поставщиков из МСП, уже создан и начинает работать отдел «АГЗснаб». Есть и другие задумки. Будем работать все вместе. План нужно выполнять!» – заявил «Татар-информу» Геллер.