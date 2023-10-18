Рывок Спасского и аутсайдер Атнинский: как санкции повлияли на e-com закупки в Татарстане

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы Zakazrf.ru

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выручка продавцов в Казани за девять месяцев сократилась на 16%

Сводной статистикой за три прошедших квартала 2023 года с «Татар-информом» поделились в Агентстве по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ), которое управляет электронными торговыми площадками федерального уровня.

Закупочный модуль РМЦ, напомним, построен на базе общероссийской системы Zakazrf.ru и объединяет федеральные площадки для бюджетных закупок по ФЗ-44, коммерческих торгов по ФЗ-223, площадку по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru. Этими ресурсами e-com пользуются представители малого и среднего бизнеса (МСБ) из Татарстана.

За январь – сентябрь 2023 года выручка республиканских продавцов на ресурсах РМЦ составила 116,8 млрд рублей, что на 11% меньше, чем было наторговано за аналогичный период прошлого года (почти 130 млрд рублей). При этом за три квартала количество активных продавцов выросло – до 3,8 тыс., годом ранее было на 95 меньше.

По состоянию за сентябрь 2023 года Фото: rmcrt.ru

Суммарно в 44 районах Татарстана (включая Набережные Челны) количество резидентов выросло на 2,4% – до 1,6 тыс., а в Казани, где они в основном сосредоточены, – на 2,6%, до 2,2 тыс.

Однако выручка продавцов из столицы Татарстана в этом году сократилась на 16% – до 92,8 млрд рублей. В то же время суммарный показатель по районам вырос на 18% – до 23,9 млрд рублей.

Напомним, отставание объемов выручки в текущем году от достижений рекордного 2022 года в АГЗ РТ фиксируют с января. Так, по итогам первого квартала 2023-го обороты республиканских продавцов на ресурсах РМЦ не дотянули и до 35 млрд рублей вместо почти 38 млрд рублей за аналогичный квартал прошлого года. А за первое полугодие – до 79 млрд рублей, что было сильно ниже прошлогодних почти 85 млрд рублей. При этом продавцов, получивших выручку, опять же, становилось больше и за первые три, и за первые шесть месяцев года.

Яков Геллер: «Наша главная цель – обеспечить доступ у рынку закупок. Механизм – проведение закупок способом равнодоступных торгов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вместо конкурентных закупок из-за санкций разрешены неконкурентные»

Объем выручки равен сумме опубликованной потребности, и эта сумма не корректируется ресурсами РМЦ, пояснил «Татар-информу» генеральный директор АГЗ РТ Яков Геллер. По его словам, причина сокращения выручки по итогам девяти месяцев – сложившаяся в сфере конкурентных закупок «общая ситуация».

«В настоящее время для госкомпаний продолжает функционировать ряд правовых инструментов, позволяющих не размещать сведения, в том числе о проводимых закупках. Указанные меры по общему правилу приняты с целью поддержки как заказчиков, так и поставщиков, не желающих попасть под ограничительные меры со стороны недружественных стран. По факту же вместо конкурентных закупок из-за санкций снова разрешены неконкурентные закупки», – заметил Геллер.

Он напомнил, что РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2019 году. И его цель остается неизменной – делать все для того, чтобы к закупкам для нужд Татарстана привлекалось максимальное число поставщиков из самой же республики.

«Наша главная цель – обеспечить доступ к рынку закупок. Механизм – проведение закупок способом равнодоступных торгов. Но принятые антисанкционные меры свелись, по сути, к разрешению покупать “у единственного поставщика”. То есть в систему торгов вернулись устойчивые пары. А так как объем/сумма сделок равнодоступных торгов уменьшился, то и выручка резидентов РМЦ, заключавших контракты по итогам процедур, проводимых на электронных торговых площадках, сократилась», – отметил глава АГЗ РТ.

«Покупатели где-то покупают то, что им нужно, и у того, у кого считают нужным. И очевидно, что кто-то получает выручку. Но эти закупки не конкурентны и не фиксируются в закупочном модуле РМЦ», – сетует Геллер.

Лидеры и аутсайдеры районов Татарстана в e-com закупках

В АГЗ РТ ведут учет в разбивке по 45 муниципальным образованиям республики: 43 районам и двум крупнейшим городам – Казани и Набережным Челнам. Ранжирование в агентстве делают, переводя абсолютные показатели в относительные, путем пересчета объемов выручки на 10 тыс. населения конкретного муниципалитета. Такой подход позволяет сравнивать несопоставимое – ту же Казань, которая по абсолютным цифрам всегда будет вне конкуренции, со всеми остальными.

Например, относительные показатели в целом по Татарстану сейчас, естественно, упали – с 337,2 до 299,9 тыс. рублей выручки в пересчете на 10 тыс. жителей всей республики. А разрыв в этом индикаторе между лидером рейтинга и его аутсайдером – Сабинским и Атнинским районами – кажется непреодолимым: 1,4 млрд и 4,9 млн рублей.

Мы уже отмечали сокращение выручки с одновременным ростом количества республиканских продавцов в Казани. Тем не менее, как и по итогам за первое полугодие 2023 года, столица Татарстана осталась на первом месте в рейтинге по количеству продавцов и на втором в таблице по относительным объемам выручки. То есть вроде бы в Багдаде все спокойно, и мэру Ильсуру Метшину не стоит волноваться. Больше поражает динамика ряда муниципалитетов, за три квартала продемонстрировавших космические прорывы.

Буквально в стратосферу продолжает взлетать скромный Спасский район. Впечатляющий рост выручки здесь стал заметен еще по итогам первого полугодия Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Буквально в стратосферу продолжает взлетать скромный Спасский район, известный разве что тем, что именно на его территории располагается туристическая жемчужина Татарстана – Великий Болгар. Впечатляющий рост выручки здесь стал заметен еще по итогам первого полугодия, но за январь – сентябрь показатель превысил… 953%! В деньгах это, конечно, слезы – менее 155 млн рублей. Но ведь годом ранее объемы торгов в муниципалитете, которым с 2019 года руководит Фаргат Мухаметов (до этого, кстати, он шесть возглавлял Болгарский музей-заповедник), здесь не дотянули и до 15 млн! В итоге в рейтинге «по выручке» район сейчас взлетел с 41-го на 14-е место. Добавим, что количество продавцов здесь выросло всего лишь с 11 до 13.

Выдающимися темпами роста отметились еще два района. Так, выручка 16 продавцов в Аксубаевском выросла на 267%, до 61,6 млн рублей. Годом ранее продавцов здесь было больше (22), но наторговали они на меньшую сумму. Несмотря на нынешнее достижение, район в рейтинге поднялся незначительно – с 43-го на 31-е место, и все же бессменному с 2008 года главе Камилю Гилманову вряд ли стоит расстраиваться.

А 11 продавцов Тетюшского района (с 2014 года его глава – Рафис Сафиуллов) нарастили обороты почти на 230%, до 157,6 млн рублей. В январе – сентябре прошлого года продавцов в районе было меньше – всего 8. В итоге муниципалитет с 31-го поднялся на 16-е место в рейтинге.

Рост выручки в Верхнеуслонском районе превысил 170% (в деньгах это 113 млн рублей), в Азнакаевском и Чистопольском районах местные продавцы удвоили обороты. Всего же за три квартала в плюс сработали 24 муниципалитета Татарстана. В том числе и Набережные Челны, где объемы торгов превысили 7,2 млрд рублей (рост на 67%) – это второй абсолютный показатель в республике после Казани. Неудивительно, что Автоград вернулся в топ-10 по выручке. При этом число продавцов осталось практически неизменным (413), мэру Наилю Магдееву стоит обратить на это внимание.

Лидером, впрочем, по-прежнему является Сабинский район, которым с 1999 года руководит Раис Минниханов. За январь – сентябрь 2023 года выручка здесь выросла всего лишь на треть к аналогичному периоду прошлого года, до почти 4,4 млрд рублей (третий показатель в республике). Число продавцов здесь – 46 вместо 44 годом ранее. Третье место продолжают занимать Балтаси (с 2012 года глава – Рамиль Нутфуллин) – здесь обороты скакнули на 87%, до 1,75 млрд рублей. Кстати, больше 1 млрд рублей смогли получить за девять месяцев еще только 54 продавца в Чистопольском районе. Больше никто из муниципалитетов эту планку за рассматриваемый период года пробить не смог.

Теперь про тех, кто позиции ухудшил. Таких – 20, без учета Казани. Наиболее сильное падение выручки АГЗ РТ зафиксировало в Ютазинском (почти на 73%), Актанышском (на 71%) и Муслюмовском районах (почти на 65%). Более чем вдвое упали показатели в Мензелинском, почти вдвое – в Нурлатском, Атнинском и Сармановском, примерно на треть – в Арском и Бавлинском районах.

«Для всех районов, где увеличилась выручка малого бизнеса в ресурсах РМЦ, существует общий признак. Еженедельно АГЗ РТ и Министерство экономики Татарстана проводят совместные вебинары на тему “Как заработать в ресурсах РМЦ”. Успехи МСП в муниципалитетах прямо пропорциональны количеству слушателей, обучающихся на этих вебинарах. Ну и заинтересованность глав районов, конечно, тоже очень важна. Без внимания глав к ресурсам РМЦ, к привлечению и обучению местных предпринимателей, к изучению инвестиционных ниш позитивный эффект недоступен», – говорит Яков Геллер.

Отметим, что, по прогнозам Минэкономики РТ, по итогам 2023 года число республиканских продавцов на ресурсах РМЦ должно составить 4,5 тыс., а их выручка – превысить 210 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поиск альтернативных предложений продолжается»

Отметим, что, по прогнозам Минэкономики РТ, по итогам 2023 года число республиканских продавцов на ресурсах РМЦ должно составить 4,5 тыс., а их выручка – превысить 210 млрд рублей. Если улыбнется удача, то рекордные показатели прошлого года – чуть более 4,3 тыс. продавцов и 193 млрд рублей выручки – РМЦ сможет обновить. Правда, для этого за последний квартал обороты на торговых площадках под управлением АГЗ РТ должны превысить сумму, уже набранную одной только Казанью.

Яков Геллер на вопрос о том, за счет чего за последние три месяца может случиться прорыв, «Татар-информу» ответил философски. «Сейчас АГЗ РТ совместно с Минэкономики Татарстана внедрила новый сервис. Для предприятий, которые не попадают под государственное регулирование закупок, агентство предлагает поставку необходимой продукции по заявке предприятия. А саму продукцию приобретет в рамках конкурентных процедур в Закупочном модуле РМЦ. Таким образом, осуществляется попытка заместить предприятия, выбывшие из-за санкций, и компенсировать для малого и среднего бизнеса, хотя бы частично, рынок равнодоступности», – говорит глава АГЗ РТ.

Геллер признает, что «пока это очень мелкие партии специфических товаров (канцелярия, расходные материалы и т.д.)». И что «полностью заместить выбывшие с конкурентного рынка закупки, понятно, не удастся». «Но поиск альтернативных предложений продолжается», – оптимистично смотрит в будущее глава АГЗ РТ.

Призрачную надежду на успех дает тот факт, что в районах-лидерах, за исключением Казани, с которой спрос отдельный, выручка в течение года все-таки росла. А значит, есть шансы, что если в третьем квартале побежать в два раза быстрее, то можно, как в знаменитой сказке, все-таки двинуться вперед.