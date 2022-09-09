Главный эпидемиолог РТ о Спутнике V, вводимом через нос: не пить, не есть, не сморкаться

1922 татарстанца уже сделали вакцину от коронавирусной инфекции Спутник V интраназально, то есть через нос. Как она переносится, что можно и что нельзя делать при таком способе введения вакцины, и почему эксперты называют ее идеальной не для первой, а именно для повторной вакцинации – на эти вопросы «Татар-информу» ответил Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов: «Спутник V, который сейчас начали вводить через нос, – это та же самая не новая, уже проверенная вакцина» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каким путем вакцина попадет в организм, решает вирус

Главное, что нужно запомнить о вакцине от коронавирусной инфекции, которую можно ввести в организм через нос, – это тот же самый Спутник V. Известный и уже авторитетный.

«Учитывая, что уколов Спутник V за все время в Татарстане мы сделали уже около пяти миллионов – с учетом и ревакцинации, и повторной вакцинации, эта вакцина свою безопасность уже доказала, она апробирована. Спутник V, который сейчас начали вводить через нос, – это та же самая не новая, уже проверенная вакцина», – объяснил «Татар-информу» главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов.

Эксперт напомнил, что вакцины в принципе, могут вводиться разными путями: интраназально – через нос, перорально – через рот, инъекционно – в виде укола, накожно – когда делается насечка на коже. Какой из способов введения вакцины в конкретном случае будет самым эффективным, определяется природой самой инфекции.

«Например, полиомиелит – кишечная инфекция. Вирус проникает через рот и в первые дни протекает, как кишечная инфекция. Соответственно, детская живая вакцина против полиомиелита, которую мы применяем, она вводится капельками в рот – оральный способ введения. Эффективность таких вакцин находится на достаточно высоком уровне, поскольку вакцина работает на тех же «входных воротах», куда проходит возбудитель той или иной болезни», – отметил Дмитрий Лопушов.

«До последнего времени вакцина Спутник V, или Гам-КОВИД-Вак вводилась в организм только при помощи инъекции – укол делался внутримышечно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не новая, а хорошо известная «старая»

До последнего времени вакцина Спутник V, или Гам-КОВИД-Вак вводилась в организм только при помощи инъекции – укол делался внутримышечно. Как подчеркнул Дмитрий Лопушов, это стерильная вакцина, которая вводится внутрь организма.

«Она запускает механизм иммунных реакций и вырабатываются иммуноглобулины G – антитела, которые встречают возбудителя тогда, когда он попадает внутрь организма, а именно в кровь или в легкие. Только тогда они начинают работать: встречаются с возбудителем, начинают его инактивировать», – рассказал главный эпидемиолог Минздрава РТ.

Мольбы сотен и тысяч россиян о том, чтобы для них создали назальную вакцину, были услышаны – после проведения исследований хорошо знакомый всем Спутник V разрешили вводить через нос.

«Берется та же самая стерильная форма вакцины, но вводится уже не через иглу внутримышечно, а распыляется в нос. Вакцина распределяется по слизистой носовой полости и стимулирует выработку иммуноглобулинов А, то есть секреторных иммуноглобулинов – тех, которые работают на слизистой носа», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Другими словами, рассказывает эксперт, когда человек вдыхает и коронавирус попадает к нему в нос, иммуноглобулин А, выработавшись на слизистых, начинает связывать вирус уже в носовой полости. Тогда, когда он еще не попал внутрь организма, непосредственно в легкие и в кровь.

«На организм вакцина Спутник V, введенная через нос, влияет так же минимально, как и введенная инъекционно» Фото: Горздрав Казани

Двойная защита

«Мы говорим сегодня, что в идеале человек должен пройти сначала введение вакцины Спутник V инъекционно, а ревакцинацию сделать уже интраназально. Когда он сделал инъекционно, у него появились иммуноглобулины G, а когда сделал интраназально, у него еще выработались иммуноглобулины А. Таким образом он получает двойную защиту», – подчеркнул главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана.

По словам эксперта, тому, кто переболел, или вакцинировался раньше, сейчас в идеале нужно сделать повторную вакцинацию назальной формой Спутник V.

На организм вакцина Спутник V, введенная через нос, влияет так же минимально, как и введенная инъекционно. Вакцина, введенная интраназально, в кровь не поступает.

«Если у человека после введения интраназальной вакцины поднялась температура, но он чувствует себя нормально, ничего принимать не надо» Фото: ru.freepik.com

Чего нельзя делать после введения вакцины Спутник V через нос?

Побочная реакция, которая может развиться после введения Спутника V через нос, по словам эксперта, та же самая, что наблюдалась и после укола. Может подняться высокая температура, развиться гриппоподобное состояние.

«Если при введении Спутник V инъекционно примерно у 10% бывают осложнения, то при введении через нос осложнений меньше почти в два раза», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Как и после укола Спутника V, наблюдать за состоянием человека необходимо в течение 30 минут. То есть в эти полчаса далеко от медиков, которые делали ему прививку, человек уходить не должен.

После введения Спутника V через нос в течение двух часов нельзя пить, есть, курить, чихать и сморкаться. Чтобы вакцина успела попасть во все клетки носовой полости. Иначе ожидаемого эффекта от нее не будет.

«Если у человека после введения интраназальной вакцины поднялась температура, но он чувствует себя нормально, ничего принимать не надо. Если он чувствует себя плохо, то при температуре в 38 и выше, нужно принять жаропонижающее. Обычно, в течение одного-двух дней все эти проявления проходят», – напомнил Дмитрий Лопушов.

«Если у человека есть заболевание, при котором носовые ходы непроходимы, то в этом случае стоит выбрать инъекционный способ введения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому противопоказана интраназальная вакцина?

Противопоказания для вакцины те же самые, подчеркнул эксперт, что и при первоначальном Спутнике V. Не рекомендуется делать в момент обострения острых инфекционных и хронических заболеваний.

«Единственное, что носовые ходы, учитывая, что вакцина вводится через нос, должны быть проходимы. Если у человека есть заболевание, при котором носовые ходы непроходимы, либо искривлена носовая перегородка, из-за чего затруднено дыхание, то в этом случае, возможно, стоит выбрать инъекционный способ введения. В любом случае надо посоветоваться с врачом», – добавил Дмитрий Лопушов.

Интраназальную вакцину вводят только в одну ноздрю. Перед введением медик обязательно поинтересуется, какая из ноздрей «рабочая», то есть, хорошо дышит. Вводится она при помощи специальной насадки на шприц – атомайзера. Насадки поступили в Татарстан в конце прошлой недели , в первый же день вакцину таким способом сделали 200 человек.

Важно! Каждые шесть месяцев, напомнил главный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике, необходимо проходить повторную вакцинацию. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сертификат действует год, иммунитет – полгода

Что касается сертификата о вакцинации, то в случае интраназальной вакцины все остается по-прежнему.

«Даже если вы введет вакцину интраназально, сертификат вам придет на Гам-КОВИД-Вак, поскольку этот одна и та же вакцина. Способ введения вакцины в сертификате не указывается. Сертификат будет действителен в течение года, срок действия иммунитета – полгода», – разъяснил эксперт.

Важно! Каждые шесть месяцев, напомнил главный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике, необходимо проходить повторную вакцинацию. И так до тех пор, пока ситуация с коронавирусной инфекцией в обществе не стабилизируется.

А пока об этом говорить рано – к примеру, за последние сутки в Татарстане новой коронавирусной инфекцией заразились 630 человек, а в госпиталях республики уже развернуты сто дополнительных коек.

«Назальная вакцина не будет отличаться от той вакцины, которая уже имеется. Разве что, вводить ее внутримышечно будет нельзя» Фото: bavly-tat.ru

Когда ждем назальную вакцину?

Назальная вакцина зарегистрирована и сейчас она проходит клинические исследования, но пока, по словам Дмитрия Лопушова, какие-либо сроки ее появления в медучреждениях называть сложно. Известно точно, что назальная вакцина не будет отличаться от той вакцины, которая уже имеется. Разве что, вводить ее внутримышечно будет нельзя.

«Никаких других отличий от уже существующей вакцины нет. Инструкция ее есть, я ее изучал. Только одно отличие – назальную вакцину внутрь организма при помощи укола вводить будет нельзя. В инструкции будет написано, что она применяется исключительно интраназально», – подытожил Дмитрий Лопушов.