Полтысячи больных за сутки и дополнительные койки: в Татарстане новая волна Covid

За полтысячи перешагнуло число татарстанцев, заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Обещанный сезонный подъем заболеваемости настиг РТ. Когда мы достигнем пика новой волны, зачем в республике разворачивают сто дополнительных Covid-коек и к чему приведет нежелание прививаться «Татар-информу» объяснил главный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов.

В эту волну нагрузка на медиков растет и будет расти в амбулаторной сети – в поликлиниках Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Число заболевших Covid-19 в Татарстане растет ежедневно. Два последних дня новой коронавирусной инфекцией заражались по полтысячи жителей республики. Цифры, безусловно, пугают.

«Мы вступили в очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Надо понимать, что это не сиюминутный всплеск заболеваемости, идет полноценный подъем», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Напомним, что в начале 2022 года каждый день заболевали более трех с половиной тысяч жителей Татарстана. Но с самого конца февраля Роспотребнадзор республики начал фиксировать снижение заболеваемости. До июля обстановка было спокойной, количество случаев заражения снижалось. На фоне этого в Татарстане отменили некоторые Covid-ограничения. 6 июня приостановили действие масочного режима, спустя месяц – 8 июля – в Татарстане отменили другие коронавирусные ограничения.

В течение следующего месяца эпидемиологическая ситуация была относительно спокойной. Но 4 августа, впервые с 9 июля, в Татарстане подтвердилось более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки. 19 августа их было уже более ста. Ближе к осени заболевших становилось все больше. В первые дни сентября количество заражений достигло 550 за день.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что болеть в легкой форме будут те, кто не входит в группу риска Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не надо думать, что “омикрон” течет легко»

Эпидемиолог объяснил, что прогнозировать сейчас какое количество заболевших в сутки будет в пик новой волны, дело неблагодарное. Но пока число случаев точно будет расти.

«Штамм “Омикрон” обладает высокой заразностью, значительное количество не иммунных людей может попасть под его воздействие. Напомню, что наибольший пик заболеваемости был не в “дельту”, а в штамм “омикрон”», – отметил Дмитрий Лопушов.

В эту волну нагрузка на медиков растет и будет расти в амбулаторной сети – в поликлиниках. Ведь болезнь, вызванная «омикроном», как уже неоднократно отмечалось, проходит легче, нежели при заражении «дельтой».

Однако Дмитрий Лопушов подчеркнул, что болеть в легкой форме –несколько дней высокой температуры, кашель и насморк – будут те, кто не входит в группу риска. Татарстанцы старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, по словам эпидемиолога, будут болеть тяжелее.

«Не надо думать, что человек в возрасте 30 лет не может относиться к группам риска. Например, если у него избыточный вес. У нас каждый третий житель республики Татарстан имеет избыточный вес. Эти люди относятся к группе риска по развитию осложнений коронавирусной инфекции. Не надо думать, что “Омикрон” течет легко», – отметил врач.

К тому же у менее защищенных людей вероятность после выздоровления встретиться с постковидным синдромом увеличивается в разы.

В эту волну заболевают люди из групп риска, болезнь у них протекает тяжелее и им необходима помощь в условиях стационара Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Развернули сто дополнительных Covid-коек

«Коечный фонд у нас подготовлен и зарезервирован. Мы вынуждены были открыть дополнительные койки. Стандартно у нас были подготовлены госпиталя, но с учетом этой ситуации, мы были вынуждены практически сто коек на сегодня дополнительно развернуть», – отметил доктор.

По словам Дмитрия Лопушова, это еще раз доказывает, что в эту волну заболевают люди из групп риска, болезнь у них протекает тяжелее и им необходима помощь в условиях стационара.

Врач подчеркнул, что коечный фонд при необходимости смогут увеличить еще.

В Татарстане рекомендовано носить маски, увы, носят их единицы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из полутора миллионов ревакцинированы 450 тысяч

Эпидемиолог подчерквиает, что Covid-ситуация зависит от «всех нас» – от того, насколько четко жители республики будут соблюдать рекомендации. Сегодня, к примеру, в Татарстане рекомендовано носить маски, увы, по наблюдению врача, носят их единицы.

Та же ситуация с вакцинацией. Жителям республики постоянно напоминают о ревакцинации. О сезонном подъеме предупреждали все лето, однако коллективный иммунитет по-прежнему низкий.

Дмитрий Лопушов заметил, что небольшой рост желающих привиться есть, но этого количества недостаточно для формирования иммунной защиты всех жителей Татарстана.

«Прошли ревакцинацию порядка 450 тысяч, но подлежит ей больше полутора миллионов человек. Оставшиеся, как я понял, считают, что они не заболеют. Увы, эти надежды могут не оправдаться. “Омикрон” найдет каждого – не вакцинированного и не переболевшего», – отметил специалист по иммунопрофилактике.

Небольшой рост желающих привиться есть, но этого количества недостаточно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ревакцинироваться назальной вакциной – лучшее решение

В Татарстане вакцину «Спутник V» начали вводить назально. Медики впрыскивают ее в нос с помощью специальной насадки на шприц. Все поликлиники Казани уже получили эти дозаторы – атомайзеры.

«Это помогает сформировать защиту именно в верхних дыхательных путях, секреторные иммуноглобулины, которые непосредственно связывают вирус при его попадании», – рассказал Дмитрий Лопушов «Татар-информу».

По словам врача, в качестве ревакцинации сделать вакцину назально – идеальный вариант.

«Те, кто ранее провакцинирован, у них уже есть сформировавшиеся количество антител. Но сюда нужно добавить бустерную вакцинацию интераназальной вакциной. Этот комбинированный вариант – самый оптимальный», – подчеркнул он.

Дмитрий Лопушов добавил, что в первый же день, после поступления в республику атомайзеров, новый способ привиться выбрали около двухсот татарстанцев. Минздрав РТ надеется, что темпы такого способа вакцинации увеличатся в разы.

Жителям республики постоянно напоминают о ревакцинации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Без вакцинации и ограничений – новые штаммы и всплески заболеваемости

«Если татарстанцы не будут прививаться, это приведет к тому, что мы будем сталкиваться с такими же подъемами заболеваемости через определенные периоды. Никто не исключает, что у нас будут появляться новые штаммы, которые могут превосходить “дельту”», – объяснил эпидемиолог.

Без прерывания эпидпроцесса вирус продолжит циркулировать и мутировать. И так без конца. Новые штаммы будут приобретать новые свойства, к которым может быть не готов человеческий организм.

Единственный выход – это формирование коллективного иммунитета и его поддержание. А также пристальное внимание к маскам и соблюдению социальной дистанции.