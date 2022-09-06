«Спутник V» назально в первый же день сделали 200 татарстанцев

В первый день, после того как в Татарстан поступили специальные насадки для введения вакцины от коронавирусной инфекции назально, ею привились 200 человек. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

«Она помогает сформировать защиту именно в верхних дыхательных путях, секреторные иммуноглобулины, которые непосредственно связывают вирус при его попадании в организм», – рассказал доктор.

Эпидемиолог добавил, что «Спутник V», введенный назально, отличный выбор для ревакцинации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РТ поступили атомайзеры для введения вакцины «Спутник V» назально – медики впрыскивают ее в нос.