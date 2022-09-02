В Татарстане вакцину Спутник V можно будет сделать назально

Уже скоро вакцину от Covid-19 Спутник V в Татарстане можно будет сделать назально. Республика закупила атомайзеры – специальные насадки на шприц, которые помогают распылять препарат в носоглотке. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией ежедневно увеличивается Минздрав республики в очередной раз напоминает о том, как важно сделать прививку от этой болезни.

Вакцина Спутник V, которую вводят назально, также является двухкомпонентной. Вводят ее, как и инъекционную, с интервалом в три недели.

«По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать Спцтник V инъекционно. Вакцина, введенная назально, создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции. И сейчас, на подъеме очередной волны, заручиться такой защитой – самое время», – объяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Плюсом вакцины, введенной назально, называют психологический аспект – ввести в носоглотку препарат гораздо легче, чем делать инъекцию.