За сутки еще 630 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 73 пациента пришлось госпитализировать, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Вылечились от коронавируса за сутки 282 человека. В целом по России заразились 50,6 тыс. человек.

Напомним, в республике началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. В больницах республики развернули сто дополнительных коек, Минздрав РТ заявлял о «полноценном подъеме» заболеваемости, отмечая, что большинство людей переносят «омикрон». Подробнее о ситуации с Covid-19 в республике – в материале «Татар-информа».