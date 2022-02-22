Главный архитектор Казани: Проектирование городских пространств вышло на мировой уровень

Качество проектирования общественных пространств Казани вышло на мировой уровень, констатировала на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Однако того же, признала она, не скажешь о качестве разработки мастер-планов и объемно-пространственном проектировании.

«Качество напрямую связано с профессионализмом разработчиков. Повышение уровня разработчиков именно наших городских специалистов должно стать одной из задач на ближайшие годы», - сказала главный архитектор столицы РТ.

В этом, по ее словам, способен помочь уровень насмотренности. Чтобы повысить его в прошлом году, сообщила Тухватуллина, по запросу всех желающих застройщиков и архитекторов были организованы выезды в Москву и Санкт-Петербург для изучения лучших архитектурных и градостроительных практик жилищного строительства, преобразований территорий рынков, бывших промышленных площадок.

«Необходимо максимально расширять свой кругозор, изучать лучшие мировые практики, коммуницировать с сильными и профессиональными командами. После таких экскурсий некоторые застройщики сами забирали свои проекты на доработку. В этом году при наличии такой потребности возможно повторить такие поездки», – заметила Тухватуллина.

Уровень насмотренности девелоперов и архитекторов поднимает также практика посещения реализованных объектов в самой Казани, добавила она. А профессиональный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который был проведен впервые осенью прошлого года и планируется ежегодным, будет способствовать коммуникациям профессионалов этой сферы из разных регионов России.

Кроме того, в настоящее время в Казани, помимо высокопрофессиональных архитекторов, будут очень востребованы специалисты по экономическому обоснованию градостроительных решений.

«Можно предложить КГАСУ сформировать индивидуальную магистерскую программу по направлению “экономика градостроительных решений и строительства”», – сказала Ильсияр Тухватуллина.

Главный архитектор города также назвала восемь трендов, на которые в ближайшее время должна ориентироваться для своего дальнейшего развития Казань.

Среди них, напомним, сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Например, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки – сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

Еще один тренд – системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. По этому направлению разрабатывается концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область).

Кроме того, Институт развития города Казани займется разработкой концепции для установки возможных ограждений с учетом времени возведения городских кварталов, имеющихся пешеходных переходов и транспортных артерий. А также создаст концепцию подсветки столицы РТ, разделив город на световые зоны.