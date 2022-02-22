Главный архитектор Казани попросила у Минниханова Дом Союза архитекторов РТ

С просьбой создать Дом Союза архитекторов РТ обратилась к Президенту РТ Рустаму Минниханову главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Свою просьбу она озвучила на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

«Союзу архитекторов республики нужен свой дом. Я хотела бы обратить ваше внимание, Рустам Нургалиевич: в нашем городе сложилась несвойственная другим крупным городам ситуация: при огромной поддержке, которую вы оказываете нашим архитекторам, специалистам по благоустройству и нашему вузу (КГАСУ), у архитекторов нет своего места – нет дома, где они могли бы собираться и обмениваться опытом, коммуницировать с гостями столицы РТ из других регионов и стран. Было бы здорово создать Дом Союза архитекторов РТ», – сказала Тухватуллина.

При этом она отметила, что качество проектирования общественных пространств Казани вышло на мировой уровень. Правда, того же нельзя сказать, по ее словам, о качестве разработки мастер-планов и объемно-пространственном проектировании. Кроме того, Казани, помимо высокопрофессиональных архитекторов, необходимы специалисты по экономическому обоснованию градостроительных решений. Индивидуальную магистерскую программу по направлению «экономика градостроительных решений и строительства», предложила Тухватуллина, мог бы сформировать КГАСУ.

Главный архитектор города назвала восемь трендов, на которые в ближайшее время должна ориентироваться для своего дальнейшего развития Казань.

Среди них, напомним, комплексное развитие территории с ориентацией на проект планировки территории, а также сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Например, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки – сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

Еще один тренд – системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. По этому направлению разрабатывается концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область).

Кроме того, Институт развития города Казани займется разработкой концепции для установки возможных ограждений с учетом времени возведения городских кварталов, имеющихся пешеходных переходов и транспортных артерий. А также создаст концепцию подсветки столицы РТ, разделив город на световые зоны