Главнокомандующий ВСУ признал ответственность Украины за взрывы в Крыму

Вооруженные силы Украины в августе нанесли серию ракетных ударов по российским военным базам в Крыму. Об этом рассказали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя Комитета по обороне Верховной Рады Михаил Забродский в статье для издания «Укринформ».

Залужный и Забродский заявили об «успешных усилиях <…> по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию» (Украина не признает присоединения Крыма к России — прим. Т-и).

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — пояснили украинские генералы. Таким образом, впервые власти Украины официально признали причастность своих военных к взрывам, которые прогремели в Крыму.

Взрывы на военном аэродроме Саки у поселка Новофедоровка прогремели 9 августа. Министерство обороны РФ назвало одной из наиболее вероятных причин инцидента несоблюдение требований пожарной безопасности. Власти Крыма сообщили о 13 пострадавших и одном погибшем.

При этом газета The Washington Post связала взрывы с действиями украинского спецназа. Произошедший позднее, 16 августа, взрыв на складе боеприпасов под Джанкоем российское военное ведомство также объяснило успешной диверсией.

Об особенностях отпуска в Крыму во время проведения специальной военной операции на Украине, которая проходит с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, можно прочитать в материале «Татар-информа».