В Минобороны назвали возможную причину взрывов в Крыму

Детонация боеприпасов на военном аэродроме в Крыму могла произойти из-за нарушений требований пожарной безопасности. Именно эта версия рассматривается в качестве основной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

«В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — отметил собеседник агентства.

Сегодня вечером в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. На место выехали экстренные службы и глава региона Сергей Аксенов. Позже Минобороны РФ объявило, что на военном аэродроме в Сакском районе сдетонировало несколько снарядов.

Глава Минздрава Крыма объявил о пяти пострадавших в результате ЧП, в том числе одном ребенке. Позднее глава Крыма сообщил об одном погибшем.

К 20.00 число пострадавших выросло до семи.