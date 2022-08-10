The Washington Post: За взрывами на аэродроме в Крыму стоит украинский спецназ

За взрывами на аэродроме в поселке Новофедоровка стоит украинский спецназ, утверждает The Washington Post со ссылкой на представителя украинского правительства, не уточняя его имени. При этом издание пишет, что чиновник «не уполномочен публично обсуждать этот вопрос» и поэтому не раскрыл деталей.

Если бы подтвердилось, что ответственность за взрыв несет Киев, это бы ознаменовало бы «драматическую эскалацию» [спецоперации], добавляет издание. При этом другой источник – американский чиновник – сообщил газете, что украинские силы нанесли удар по полуострову, но при этом не использовали поставленное США оружие. Имя чиновника также не раскрывается.

Напомним, Минобороны РФ назвало одной из наиболее вероятных причин взрывов на аэродроме в Новофедоровке несоблюдение требований пожарной безопасности. По последним данным крымского Минздрава, пострадали 14 человек, один человек погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Новофедоровке сложилась чрезвычайная ситуация муниципального характера.