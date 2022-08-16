Минобороны: Пожар на военном складе в Крыму произошел из-за диверсии

Причиной пожара и детонации боеприпасов на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Помимо склада, пострадал ряд гражданских объектов: ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и жилые дома. Серьезно пострадавших среди населения и сотрудников склада нет.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», — заявили в Минобороны России.

Возгорание произошло около 06.15, после чего произошла детонация боеприпасов одной из воинских частей. Затем началась эвакуация местных жителей. В результате происшествия пострадали два человека.

Напомним, что вечером 9 августа в районе поселка Новофедоровка произошел взрыв на военном аэродроме, после чего глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС.