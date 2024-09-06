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Спорт 6 сентября 2024 15:59

Глава РУСАДА: На Играх БРИКС не было ни одной положительной допинг-пробы

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Глава РУСАДА: На Играх БРИКС не было ни одной положительной допинг-пробы
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники прошедших в начале лета в Казани Спортивных игр стран БРИКС не сдали ни одной положительной допинг-пробы. Об этом заявила на проходящем в Минске международном антидопинговом форуме «Чистый спорт без границ» руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, сообщает РИА Новости.

«На Играх БРИКС мы нашли лабораторию в Европе — это заслуга и РУСАДА, и представителей других стран. Ни одной положительной пробы. Мы их брали у всех участников», — подчеркнула Логинова.

При этом руководитель РУСАДА напомнила об обязательности допинг-контроля при проведении соревнований на территории России и заверила, что «по части тестирования» к организации «нет никаких вопросов». В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. В состязаниях приняли участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.

Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о прошедшем турнире читайте в материале «Татар-информа» Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.

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#Игры БРИКС #русада
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