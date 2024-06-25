Игры БРИКС вызвали наибольший интерес в соцсетях России, Франции и США

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наибольший интерес прошедшие в Казани Спортивные игры стран БРИКС вызвали у пользователей социальных сетей в России, Франции, Соединенных Штатах, Азербайджане и Индии. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Brand Analytics, сообщает ТАСС.

В частности, в русскоязычных социальных медиа состязания вызвали более 3,8 млн публичных реакций пользователей за время их проведения.

«Наиболее активно игры в соцмедиа обсуждали иностранные спортсмены и команды, приехавшие соревноваться в Россию. <...> можно констатировать, что Игры БРИКС вызвали позитивный интерес не только у жителей стран БРИКС, но и во всем мире», — выразили уверенность аналитики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В частности, позитивные реакции соревнования вызвали у представителей Пакистана, Индии, Кыргызстана, Азербайджана и Венесуэлы (они писали про медали и призовые места своих спортсменов). Негативно отреагировали на игры в США и на Украине.

Из 27 дисциплин Игр БРИКС в пятерку самых упоминаемых в русскоязычных соцмедиа вошли спортивная борьба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, синхронное плавание и самбо. В зарубежных же соцмедиа наиболее упоминаемыми оказались плавание, синхронное плавание, ушу, футбольное двоеборье и спортивная борьба.

При этом наименьший интерес у русскоязычных юзеров вызвали корэш, брейкинг и акробатический рок-н-ролл, а у иноязычных — акробатический рок-н-ролл, корэш и борьба на поясах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комментировавшие Игры БРИКС в позитивном ключе пользователи говорили о них как об альтернативе Олимпиаде, свободной от политического вмешательства, отмечали высокий уровень их организации и многочисленное представительство иностранных государств, заметили специалисты.

Отзывавшиеся об играх в негативном ключе характеризовали их как «искусственно созданные соревнования», обращали внимание на пропаганду, малое участие представителей стран Запада и недостаточно широкое освещение в СМИ.

«Незначительное число негативных комментариев в мировых социальных медиа были связаны с тем, что в некоторых дисциплинах не удалось обеспечить достойное представительство. В результате — некоторые участники, по мнению пользователей, получили золотые медали не вполне заслуженно», — уточнили авторы исследования.

Специалисты Brand Analytics изучили 1,2 млрд публичных русскоязычных сообщений соцмедиа, опубликованных с 12 по 23 июня, из которых более 140 тыс. оказались посвящены Играм БРИКС. Данные по иноязычным пользователям представлены на основе выборки упоминаний в основных социальных сетях: Х (прежде Twiiter, заблокирован в РФ), YouTube, Threads, Telegram, а также Facebook и Instagram (заблокированы в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о прошедшем турнире читайте в материале Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.