Игры БРИКС в Казани посмотрели более 25 млн телезрителей

Аудитория Игр БРИКС на телевидении составила более 25 млн человек, в соцсетях — сотни миллионов. Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что турнир, как и другие организованные в России, состоялся в открытом формате и собрал более 5 тысяч спортсменов из 82 стран.

«Они прошли в Казани с успехом, что отмечено всеми участниками. Высокий уровень организации, зрелищно. Аудитория очень большая — только по телевидению посмотрели более 25 млн человек, в соцсетях этот показатель — сотни миллионов», — заявил министр.

Также Дегтярев рассказал о проекте постановления о выплатах атлетам. Он в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве. Президент России поручил не затягивать с принятием документа.