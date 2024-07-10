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Игры БРИКС в Казани посмотрели более 25 млн телезрителей
Аудитория Игр БРИКС на телевидении составила более 25 млн человек, в соцсетях — сотни миллионов. Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.
Он подчеркнул, что турнир, как и другие организованные в России, состоялся в открытом формате и собрал более 5 тысяч спортсменов из 82 стран.
«Они прошли в Казани с успехом, что отмечено всеми участниками. Высокий уровень организации, зрелищно. Аудитория очень большая — только по телевидению посмотрели более 25 млн человек, в соцсетях этот показатель — сотни миллионов», — заявил министр.
Также Дегтярев рассказал о проекте постановления о выплатах атлетам. Он в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве. Президент России поручил не затягивать с принятием документа.
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