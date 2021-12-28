Глава Роспотребнадзора призвала не ждать, что «омикрон» станет финальной мутацией

Штамм «омикрон» вряд ли станет последним, так как коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что „омикрон“ будет финальным вариантом, не стоит. „Омикрон“ сегодня уже более контагиозные, но менее тяжелые случаи вызывает, какой будет следующий — сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется», — сказала Попова на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 13 декабря сообщила, что по поручению Президента Владимира Путина Правительство разработало дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направило его на рассмотрение российскому лидеру.